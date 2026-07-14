Ветерану-строителю моста Саратов–Энгельс вручили медаль Петра Губонина

Фото: МинИнформ 64 Z

Почётному дорожнику России Олегу Распорову, строителю моста Саратов–Энгельс, вручили медаль Петра Губонина — ведомственную награду министерства транспорта РФ. Награду и поздравления с 81-м днём рождения ветерану вручил замминистра дорожного хозяйства Игорь Абрамов.

Олег Николаевич начал трудовую деятельность монтажником в 1960-х годах и участвовал в монтаже первого пролёта моста Саратов–Энгельс. За более чем 60 лет он построил около 90 мостов. Среди самых значимых объектов — мостовой переход у села Пристанное, который строился с 1991 по 2009 год. Его общая длина — 12 760 метров, он сократил путь из Европы в Азию на 500 км. На этом мосту впервые применили модифицированный литой асфальтобетон с шумопоглощающими свойствами, а также по инициативе Распорова усилили защиту конструкций от коррозии.

Медаль Петра Губонина вручается за заслуги в развитии транспорта и строительстве инфраструктуры. Пётр Губонин — легендарный предприниматель и строитель железных дорог XIX века.