Эксперт ПИУ РАНХиГС о комплексном обновлении ЖКХ

Системная модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) остается одним из ключевых приоритетов государственной политики, направленным на кардинальное улучшение условий проживания граждан. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году предстоит благоустроить не менее 30 тысяч территорий по всей стране.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Лагун отмечает: «Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство всё чаще рассматривается не только как отрасль, обеспечивающая работу инженерной инфраструктуры, но и как один из ключевых факторов качества жизни населения, устойчивого развития территорий и повышения их инвестиционной привлекательности. Именно поэтому вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры занимают одно из центральных мест в государственной политике и реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Современная модернизация ЖКХ включает значительно более широкий круг задач, чем капитальный ремонт коммунальных объектов. Обновление систем тепло- и водоснабжения, благоустройство общественных пространств, развитие транспортной связанности, строительство современных инженерных объектов и внедрение единых стандартов управления создают основу для устойчивого развития городов и муниципалитетов.

Масштаб этой работы подтверждается конкретными результатами. В рамках национального проекта к 2030 году планируется благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий по всей стране и реализовать около 1600 проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Параллельно в регионах России продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры: обновляются инженерные сети, котельные, очистные сооружения и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Эти проекты реализуются с использованием различных инструментов федеральной поддержки и направлены на повышение надёжности коммунальных систем и качества жизни граждан.

При этом государственная политика всё больше ориентируется не только на объёмы выполненных работ, но и на качество создаваемой среды. Обновлённая методика Минстроя России уже учитывает транспортную связанность территорий, уровень модернизации коммунальной инфраструктуры и качество благоустройства. Такой подход позволяет оценивать эффективность развития населённых пунктов комплексно, исходя из того, насколько комфортной становится повседневная жизнь людей.

Особое значение эти процессы имеют для регионов. Для Саратовской области вопросы комплексного развития городской инфраструктуры имеют стратегическое значение. Наряду с благоустройством общественных пространств и модернизацией коммунальных сетей в регионе реализуются крупные проекты по обновлению городского электротранспорта. Продолжается модернизация трамвайной сети Саратова: вводятся обновлённые маршруты, планируется реконструкция депо, закупка нового подвижного состава и дальнейшее расширение маршрутной сети. Это пример того, как инфраструктурные проекты начинают работать не изолированно, а как единая система развития городской среды, объединяя вопросы транспортной доступности, благоустройства и повышения качества повседневной жизни.

Не менее важно, что современная инфраструктура напрямую влияет на сохранение человеческого капитала. Молодые специалисты, семьи и предприниматели всё чаще выбирают не просто место работы, а территорию, где комфортно жить, развиваться и строить долгосрочные планы. Комфортная городская среда становится одним из факторов конкурентоспособности региона в борьбе за человеческий капитал. Надёжная коммунальная инфраструктура, современные общественные пространства, благоустроенные дворы и удобная транспортная система становятся важными факторами привлекательности региона наряду с возможностями профессиональной самореализации.

Комплексное обновление жилищно-коммунального хозяйства становится основой формирования новой модели развития муниципальных образований, в которой инженерная инфраструктура рассматривается как важнейший ресурс устойчивого экономического роста, повышения качества жизни и долгосрочной конкурентоспособности территорий. Современные инженерные системы снижают аварийность, обеспечивают устойчивую работу социальной сферы и предприятий, повышают инвестиционную привлекательность муниципалитетов и создают условия для реализации новых проектов в жилищном строительстве, промышленности, сфере услуг и туризма.

Таким образом, комплексное обновление жилищно-коммунального хозяйства является не только отраслевой задачей, но и стратегическим направлением государственной политики. Чем эффективнее модернизируются коммунальная инфраструктура, общественные пространства и городская среда, тем выше качество жизни граждан, устойчивость развития территорий, доверие к институтам власти и потенциал дальнейшего социально-экономического роста российских регионов».