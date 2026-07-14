Саратовские фармацевты выйдут на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

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ООО «НИТА-ФАРМ», один из лидеров российской ветеринарной фармацевтики, намерено в течение трёх лет войти в число ключевых поставщиков в странах Персидского залива, Северной Африки и на Ближнем Востоке. Об этом заявил коммерческий директор по работе с дистрибьюторами дальнего зарубежья Дмитрий Дудин.

Сегодня компания уже занимает 20% стоимостного объёма экспорта ветпрепаратов в страны ЕАЭС — это лучший показатель среди российских производителей. Производственный комплекс площадью более 25 тыс. м² позволяет выпускать 7 млн единиц продукции в месяц и выводить на рынок свыше 15 новых препаратов ежегодно.

На разработки предприятие направляет до 15% выручки.

Несмотря на сложности с логистикой и международными расчётами, компания фиксирует кратный рост выручки на рынках дальнего зарубежья.

Расширение экспорта ветпрепаратов вписывается в общероссийский тренд. На ПМЭФ-2026 вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что доля высокомаржинальной продукции в агроэкспорте РФ достигла 50%. Ветеринарные препараты относятся именно к этой категории. «НИТА-ФАРМ» ставит целью стать системным поставщиком в регионе MENA, укрепляя позиции отечественной фармацевтики на глобальном рынке.