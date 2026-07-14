Полиция призывает саратовцев не парковать велосипеды на лестничных площадках

В полицию поступило заявление от 56-летней горожанки, проживающей в Ленинском районе. По ее словам, между 12 и 24 июня злоумышленник вынес велосипед с площадки у двери квартиры в многоквартирном доме по улице Гвардейской. Ущерб оценивается свыше 10 тысяч рублей.

В ходе оперативной работы сотрудники патрульной службы задержали 31-летнего уроженца города, подозреваемого в совершении кражи. Мужчина, уже имеющий судимости, сознался в содеянном. Он пояснил, что реализовал похищенный велосипед через комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.