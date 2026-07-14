Саратовский регоператор активизирует массовые уведомления собственников жилья с напоминанием о необходимости погасить долг

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Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает проводить комплекс мероприятий для снижения уровня дебиторской задолженности среди собственников жилых помещений. В настоящее время особо злостным неплательщикам активизированы звонки с напоминанием о необходимости погасить долг за услугу по обращению с ТКО. Также саратовским регоператором привлечены дополнительные специалисты по взысканию дебиторской задолженности.

Ранее почти 200 тыс. абонентов, которые в течение нескольких периодов не оплачивали коммунальную услугу, уже получили соответствующие уведомления как отдельным документом, так и в составе платежных документов.

Масштабная кампании по усилению информационно-разъяснительной работы и досудебному взысканию дебиторской задолженности с собственников квартир и индивидуальных жилых домов стартовала в начале июля 2026 г. Саратовский регоператор призывает потребителей, накопивших долг, в кратчайшие сроки его погасить. В противном случае документы в отношении должников до конца лета будут переданы для принудительного взыскания через суд. Тогда оплате будут подлежать не только долг и пени, но и судебные расходы, которые зачастую превышают сумму задолженности.

Напоминаем, обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Несоблюдение платежной дисциплины неизбежно отражается на возможности развития отрасли и инфраструктуры, в частности напрямую влияет на возможность покупки ГСМ, ремонт и обновление парка спецтехники мусоровывозящих компаний. Именно своевременное внесение платежей за вывоз отходов является залогом оказания качественной коммунальной услуги.

Дополнительную информацию о масштабной кампании по взысканию задолженности собственники жилья могут получить в контакт-центре саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90 или на официальном сайте Саратовского филиала «Ситиматик» в специальном разделе: https://64.citymatic.ru/documents.