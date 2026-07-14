Мошенники рассылают поддельные предписания от имени ФАС

Федеральная антимонопольная служба предупреждает о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают от имени ведомства поддельные предписания о якобы начавшихся проверках. В письмах получателям предлагают ознакомиться с полным перечнем документов и сведениями о нарушениях, для чего необходимо перейти по QR-коду.

Однако этот код ведёт на фишинговый сайт, где мошенники пытаются похитить персональные данные или заразить устройство вредоносным ПО. В ФАС призывают компании и граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Подлинность поступающих запросов рекомендуется проверять через официальные каналы связи ведомства. При получении подозрительного письма не следует сканировать QR-код или открывать вложения — лучше связаться с ФАС напрямую по известным контактам.