Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 9:42

Мошенники рассылают поддельные предписания от имени ФАС

ФАС предупреждает о фишинговых письмах с QR-кодами
Источник:kp.ru

Федеральная антимонопольная служба предупреждает о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают от имени ведомства поддельные предписания о якобы начавшихся проверках. В письмах получателям предлагают ознакомиться с полным перечнем документов и сведениями о нарушениях, для чего необходимо перейти по QR-коду.

Однако этот код ведёт на фишинговый сайт, где мошенники пытаются похитить персональные данные или заразить устройство вредоносным ПО. В ФАС призывают компании и граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Подлинность поступающих запросов рекомендуется проверять через официальные каналы связи ведомства. При получении подозрительного письма не следует сканировать QR-код или открывать вложения — лучше связаться с ФАС напрямую по известным контактам.