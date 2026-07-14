Балаковские врачи спасли мужчину от инфаркта за 10 минут

Фото: ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»

В 32-градусную жару 53-летний мужчина во время застолья почувствовал жгучую боль за грудиной. Близкие немедленно вызвали скорую, и в приёмный покой Балаковской городской клинической больницы пациент поступил уже в кардиогенном шоке с давлением 80/40 и критическим сужением крупной артерии сердца. От дверей отделения до операционного стола прошло ровно 10 минут — этого хватило, чтобы имплантировать стент с лекарственным покрытием и мгновенно восстановить кровоток.

Рентгенэндоваскулярный хирург Павел Алимов рассказал, что давление стабилизировали прямо в операционной без капельниц и медикаментозной поддержки, а контрольное УЗИ в реанимации не выявило ни одного рубца — миокард спасли полностью. Успех стал возможен благодаря доставке в «золотой час». Медики подчеркнули: жара, обезвоживание, алкоголь и обильная еда создают идеальный шторм, в котором тромб перекрывает артерию за секунды. Операционная бригада работала в составе Павла Алимова, Алексея Тарана, Нины Креккер, Ирины Рамих и Елизаветы Тюриковой.

Врачи напоминают правила выживания в экстремальный зной: не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, исключить алкоголь и жирную пищу, соблюдать питьевой режим и приём препаратов, держать под рукой тонометр. При жгучей боли в груди и холодном поту не ждать — немедленно звонить 103.