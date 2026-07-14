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НовостиОбщество14 июля 2026 9:16

В Саратове продолжаются раскопки золотоордынского базара

На Увеке археологи нашли медную пуговицу и серебряную монету
Источник:kp.ru

В Саратове на территории посёлка Увек продолжается летняя археологическая экспедиция. Исследователи работают на участке, где предположительно располагался базар золотоордынского города Укека. Завершилась вторая неделя раскопок. Учёные вышли на средневековый слой, начали работу на новых участках. Среди находок всё чаще попадаются медные ордынские монеты, а также первая серебряная монета этого сезона.

Одной из самых приятных находок стала целая маленькая медная пуговица, найденная студенткой Ариной при просеивании грунта. Это продолжение коллекции пуговиц, которые изготавливались и продавались здесь. Ярким событием стала свадьба двух студентов-практикантов — Ивана и Златы, которые поженились прямо во время практики, а уже на следующий день вернулись на раскоп.

Местные жители угостили археологов малиной. Работы продолжаются.