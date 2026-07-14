Льготной транспортной картой в Саратовской области воспользовались 21 млн раз

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В Саратовской области завершается период пополнения льготных транспортных карт на июль — с 15 июля начнётся покупка поездок на август. Пополнить карту на 25 или 50 поездок можно в отделениях Сбербанка, через «Сбербанк Онлайн», в пунктах «ПлатежЦентра», офисах «Экономбанка», на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на saratovtk.ru. Льготникам с правом на бесплатный проезд пополнять карту не нужно — поездки зачисляются автоматически.

С начала года жители области совершили более 21 миллиона поездок по льготным картам. Первый замминистра труда и соцзащиты Наталия Гурьева напомнила, что льготный проезд предоставляется ветеранам труда, участникам боевых действий, инвалидам, школьникам, детям из многодетных семей, обучающимся, чьи родители призваны по мобилизации или заключили контракт, и другим категориям. В каникулы действие карт для школьников сохраняется.

Водитель или кондуктор вправе попросить документ, подтверждающий льготу. Для детей из многодетных семей можно использовать QR-код через цифровое удостоверение в мессенджере МАКС без предоставления биометрии — достаточно подтверждения на Госуслугах. По вопросам работы карты работает горячая линия: 8 (8452) 39-03-53.