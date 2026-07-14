Выдающийся мостостроитель рассказало возведении переправы возле села Пристанное

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Почтенному дорожнику России Олегу Николаевичу Распорову, участвовавшему в строительстве моста Саратов-Энгельс, была присуждена медаль Петра Губонина, ведомственная награда Министерства транспорта РФ.

Заместитель министра дорожного хозяйства Игорь Абрамов вручил эту заслуженную награду, а также поздравил ветерана дорожной и строительной сферы с 81-м днём рождения.

Олег Николаевич начал свою карьеру в 60-х годах после завершения обучения в Саратовском Политехническом институте. Он начинал как монтажник и принимал участие в установке первого пролётного строения («птички») моста Саратов-Энгельс. С тех пор, как он связал свою жизнь с мостами, прошло более 60 лет. В настоящее время он занимает пост заместителя Председателя Поволжского отделения Российской академии транспорта. На его счету строительство около 90 мостов.

Особенно значимым и запоминающимся объектом, вызывающим чувство гордости, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, является мостовой переход около села Пристанное. Его строительство было разделено на две очереди и велось с марта 1991 по 16 октября 2009 года.

Сооружённый мостовой переход, общая протяжённость которого составляет 12 760 метров, включает в себя русловой мост длиной 2 357,2 погонных метра, дамбы и ряд мостов через волжские протоки. Мостовой переход у села Пристанное позволил сократить маршрут сообщения между Европой и Азией на 500 километров.

На этом мосту впервые был применён модифицированный литой асфальтобетон. Благодаря его уникальным шумопоглощающим качествам отпала необходимость в установке 300-метрового шумозащитного экрана, изначально предусмотренного проектом.

Более того, глава строительных работ Олег Распоров добился в Москве одобрения внедрения мер по защите бетонных конструкций от коррозии, что способствовало увеличению надёжности и улучшению эксплуатационных характеристик моста.

Для справки: медалью Петра Губонина отмечают граждан за активное сотрудничество и взаимодействие в области транспорта и формирования транспортной инфраструктуры.

Пётр Ионович Губонин, выдающийся отечественный строитель железных дорог, предприниматель и меценат, прошёл уникальный жизненный путь, начав с положения крепостного и став одним из наиболее успешных промышленных деятелей России второй половины XIX века.