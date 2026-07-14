Саратовские аграрии намолотили более ста тысяч тонн зерна за сутки

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Более 100 000 тонн зерна намолотили аграрии Саратовской области за последние сутки.

Всего с начала уборочной кампании намолочено 462,1 тысяча тонн зерна при средней урожайности 28,2 ц/га, что на треть больше уровня прошлого года. Наивысшую урожайность показывают Гагаринский (41,1 ц/га), Советский и Энгельсский районы (40 ц/га). Оперативные данные сообщил сегодня зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Василий Котов.

Помимо озимых пшеницы и ржи, аграрии региона приступили к уборке озимого ячменя, который также показывает хорошую урожайность – 35 ц/га. В 2025 году на аналогичную дату этот показатель составлял 24 ц/га.

По словам главы аграрного ведомства, уборка идет в 23 муниципальных районах области. Активными темпами ведутся работы в районах Левобережья, на правом берегу жатву начали хозяйства Базарно-Карабулакского, Воскресенского, Калининского, Ртищевского и Хвалынского МР.

В уборочной кампании задействованы 1488 комбайнов.