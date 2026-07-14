В городе Саратове полицейские раскрыли кражу бензина из ГАЗели

Правоохранители Саратова успешно расследовали хищение топлива из автомобиля "ГАЗель". 10 июля владелец транспортного средства, проживающий в Кировском районе, сообщил о краже. Автомобиль, оставленный на ночь без присмотра на улице, стал объектом преступления. Неизвестный злоумышленник, воспользовавшись моментом, слил около 70 литров бензина из бака.

В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска накануне задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель города, ранее привлекавшийся к ответственности. Подозреваемый признался в совершении кражи. При обыске у него были найдены три пустые двадцатилитровые канистры, которые, по всей видимости, использовались для перевозки похищенного топлива.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организована проверка. Важно отметить, что подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: посягательство на чужое имущество наказуемо. Кража бензина подпадает под действие статьи 158 УК РФ, предусматривающей серьезную ответственность, включая лишение свободы. Полиция призывает граждан к бдительности и соблюдению мер предосторожности.

Для защиты от подобных преступлений рекомендуется:

Своевременное обращение в правоохранительные органы повышает шансы на раскрытие преступления и возмещение ущерба.