На ТИМ «Бирюсе» разработали проект по финансовой грамотности для студентов

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Преподаватель Питерского агропромышленного лицея Анастасия Федосова стала участницей смены «ФинЗОЖ» Всероссийского форума ТИМ «Бирюса». Смена объединила 370 участников из 44 регионов страны и проходила в Красноярском крае.

Участники изучали личную финансовую безопасность, цифровую культуру и современные инструменты финансового просвещения. Анастасия Федосова также участвовала в проектных сессиях, где вместе с командой разрабатывала идеи по популяризации финансовой культуры среди молодёжи.

«Форум подарил мне невероятный опыт. Особенно запомнились интерактивные игры, которые помогут студентам проживать финансовые ситуации: распределять условный бюджет и прогнозировать последствия решений. Важной частью смены стали встречи с экспертами из банковской сферы. Мы разработали социально значимый проект, который поможет сделать финансовую грамотность доступнее для ребят. Уезжаю с новыми идеями и желанием делиться ими со своими студентами», — поделилась Анастасия Федосова.