На тематической карте России размещены четыреста саратовских инвестплощадок

Фото: Мининвест Саратовской области

Саратовский регион широко представлен на федеральной цифровой платформе «Инвестиционная карта РФ», где аккумулируются сведения об имеющихся в России свободных площадках для вложения капитала.

По информации министра инвестиционной политики Александра Марченко, в настоящий момент на данной платформе доступно свыше 400 участков и объектов Саратовской области, которые готовы к освоению под инвестиционные проекты в различных секторах экономики.

Ресурс содержит информацию как о новых земельных участках (greenfield), предназначенных для возведения производственных мощностей, так и о готовых объектах (brownfield), куда можно оперативно перенести деятельность. Каждая единица площадки снабжена лаконичной и доступной информацией: точный адрес, занимаемая площадь, целевое назначение, а также наличие доступа к ключевым коммуникациям — электричеству, газу, водоснабжению и транспортным магистралям. На карте также обозначены зоны с особым статусом, такие как территории опережающего социально-экономического развития, и информация о доступных налоговых преференциях.

Потенциальные инвесторы имеют возможность получить дополнительные сведения о заинтересовавшей их площадке, направив соответствующий запрос напрямую через функционал «Инвестиционной карты РФ», воспользовавшись опцией «Подать запрос».

Кроме того, заинтересованные стороны, желающие получить более детальную консультацию или помощь в выборе подходящего объекта, могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области.