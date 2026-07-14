Сумоисты из Балашова успешно выступили на всероссийском уровне

Фото: Минспорта Саратовской области

11 июля в Новороссийске, в спортивном комплексе «Патриот», подошли к концу VI Всероссийские соревнования «Сумотори Кубани», которые являлись вторым этапом Кубка России.

На этих соревнованиях собрались лучшие спортсмены со всех уголков страны, представляя такие регионы, как Москва, Татарстан, Северная Осетия и Тыва. Да, конкуренция была накаленной, но воспитанники балашовской школы сумо вновь подтвердили свой высокий уровень мастерства, доказав, что это одна из сильнейших школ в регионе.

Спортсмены из Балашова, представлявшие Саратовскую область, показали выдающуюся волю к победе и высокое техническое оснащение. Девушки привезли домой внушительное количество наград:

Варвара Роганова: заняла первое место в весовой категории до 19 лет (55 кг), стала второй в абсолютной категории до 19 лет, получила бронзу в женской категории до 55 кг.

Виктория Бондаренко: одержала победу в весовой категории до 19 лет (60 кг), завоевала серебро в женской категории до 60 кг, взяла бронзу в абсолютной категории до 19 лет.

Каждая из этих медалей – результат упорного труда и самоотверженных ежедневных тренировок. Особую благодарность за высокий профессионализм и подготовку чемпионок региональное минспорта выразило старшему тренеру-преподавателю Сергею Владиславовичу Антипову.