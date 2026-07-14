Более трех тысяч саратовских детей посетили культурно-оздоровительные площадки «Место притяжения»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Энгельсском районе более трёх тысяч детей смогли провести лето с пользой, посетив культурно-оздоровительные площадки «Место притяжения».

С начала июня в различных населённых пунктах района стартовали летние просветительские центры «Место притяжения», которые уже приняли свыше 3000 ребят. Организаторы отмечают, что лето ещё не закончилось, и лагеря готовы принять новых участников, продолжая свою работу по комплексной летней программе.

Активное участие в жизни центров стало для многих детей возможностью для проявления своих талантов. Ребята с удовольствием посещают различные кружки и включаются в творческий процесс. Сочетание образовательных и развлекательных элементов в программах способствует гармоничному развитию подрастающего поколения.

Ежедневно в центрах проходят мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству, игровые и развивающие занятия, а также групповые проекты, нацеленные на раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула важность таких летних площадок: «Создание летних культурно-оздоровительных лагерей является ключевым направлением для нашего региона. Эти пространства гарантируют детям не только безопасный и насыщенный отдых во время каникул, но и способствуют раннему выявлению одарённых детей и их дальнейшей поддержке. Вложения в культурное и творческое образование — это вклад в будущее региона, ведь именно здесь закладываются основы ценностей, формируются социальные компетенции и стремление к развитию у молодого поколения. Мы намерены продолжать расширять подобные инициативы и оказывать поддержку специалистам, работающим с детьми».

Летние программы разработаны с учётом возрастных особенностей и интересов детей, что обеспечивает им интересное и безопасное времяпрепровождение. Центры функционируют ежедневно на протяжении всего летнего периода.