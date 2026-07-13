Роман Бусаргин: Более 100 «серебряных» волонтёров помогают в Саратове

В Саратове на базе центра социального обслуживания населения развивается движение «серебряных» волонтёров, объединяющее более 100 активистов. Это люди разных профессий — педагоги, врачи, тренеры, представители других сфер. Находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают приносить пользу: плетут маскировочные сети для участников СВО, шьют подушки и наволочки, изготавливают мягкие игрушки для детей. Каждое изделие — не только практическая помощь, но и знак внимания, заботы и поддержки.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что такие инициативы укрепляют чувство единства и показывают готовность жителей региона сплотиться ради общего дела. Движение «серебряных» волонтёров стало важной частью добровольческого сообщества области. На базе центра проводятся различные занятия, а в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья» здесь обновляются помещения и создаются современные условия.