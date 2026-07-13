Саратовские спортсмены взяли медали на Чемпионате России по морскому пятиборью

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С 5 по 10 июля в Рыбинске прошли Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье». В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов. Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратова вновь поднялись на пьедестал.

На Первенстве России среди девушек команда в составе Вероники Макаровой, Марии Стредининой, Ксении Котовой, Дарьи Утятниковой, Алины Шалдиной, Арины Олейник и Елизаветы Виноградовой (СШОР-3) заняла 1 место.

На Чемпионате России среди мужчин команда в составе Кирилла Алексахина, Георгия Замберга, Егора Ашурова, Сергея Вотякова, Артема Ионова, Михаила Перфилова и Владимира Саяпина завоевала бронзу. В личном зачёте отличились Вероника Макарова и Ксения Котова.