Штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесах превысили 500 тысяч рублей

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С 5 мая в лесном фонде Саратовской области действует особый противопожарный режим. Усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, увеличена кратность патрулирования, особое внимание уделяется местам отдыха граждан. В ходе проверок выявлено 16 нарушений — все нарушители разводили костры, что запрещено в условиях особого режима.

В отношении нарушителей составлено 16 протоколов по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. К ответственности привлечено 13 граждан, общая сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей. Ещё три дела находятся на рассмотрении. При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить по номеру «112», «8-800-100-94-00» или «49-05-16».

Охрана лесов от пожаров является приоритетной задачей нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.