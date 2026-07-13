Бизнес Саратовской области привлёк 771 млн рублей через гарантийную поддержку

За первое полугодие 2026 года Гарантийный фонд Саратовской области помог предпринимателям привлечь более 771 млн рублей кредитных средств. Фонд выдал 37 поручительств на сумму 271 млн рублей, что позволило бизнесу получить финансирование на развитие проектов, покупку оборудования, транспорта и недвижимости.

Чаще всего за поддержкой обращались предприниматели из Саратова, Пугачёвского и Балаковского районов. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С момента создания фонда выдано 1 687 поручительств на 7,87 млрд рублей, что привлекло более 21,6 млрд кредитных средств.

Программа продолжает работать, обеспечивая доступ бизнеса к финансированию.