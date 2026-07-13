В Пугачёвском районе на уборке урожая трудятся семейные династии

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В Пугачевском районе стартовала уборочная кампания, и аграрии уже показывают отличные результаты: намолочено 52 780 тонн зерна с площади 16 990 га — это лучший показатель в области. Весь урожай закладывается в подготовленные склады, а полная готовность техники и ресурсов позволяет соблюдать график работ.

Глава района Алексей Янин и начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова оценили ход страды на примере крестьянско-фермерского хозяйства братьев Рината и Армана Исмаковых. Здесь трудятся семейными династиями: Арман работает в поле вместе с сыном, а также трудится ещё одна семья механизаторов — отец и сын. Молодой механизатор совмещает работу с учёбой в Пугачёвском гидромелиоративном техникуме, применяя знания прямо на практике.

В хозяйстве отмечают: такое сочетание теории и реальной работы — прямой путь к закреплению молодых специалистов на селе и решению задач федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего в уборочной кампании-2026 по области будет задействована 21 тысяча человек, включая 13,5 тысячи механизаторов.