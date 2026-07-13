Биохимический анализатор в Новобурасской больнице провёл 150 тыс исследований

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В Новобурасской районной больнице с 2023 года успешно работает современный биохимический анализатор, полученный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Прибор предназначен для исследования широкого спектра веществ — электролитов, ферментов, гормонов и других — в любых видах биологического материала. За время эксплуатации с его помощью проведено более 150 тысяч исследований крови, которые прошли не менее 24 тысяч пациентов. Только за последнюю неделю выполнено 1,6 тысячи биохимических анализов у 200 человек.

Главный врач больницы Артем Таранков отметил высокую эффективность оборудования: «Оборудование позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря автоматизации рабочего процесса увеличивается эффективность работы лаборатории, а наши врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения». Современная диагностика стала доступнее для жителей района, а время ожидания результатов существенно сократилось.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит и дальше оснащать медицинские учреждения региона передовым оборудованием, повышая качество и доступность медицинской помощи для жителей области. Министерство здравоохранения Саратовской области продолжает работу над укреплением материально-технической базы больниц.