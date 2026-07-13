Связь поколений на хлебной ниве

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Уборочная кампания-2026 в Пугачевском районе стартовала с рекордных показателей. На сегодняшний день аграрии уже намолотили 52 780 тонн зерна с площади 16 990 гектаров — это лучший результат в области на текущий момент. Весь собранный урожай оперативно закладывается в подготовленные склады, а полностью задействованный парк сельскохозяйственной техники и обеспеченность ресурсами позволяют вести работы строго по графику.

С ходом страды ознакомились глава района Алексей Янин и начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова. Проверку они провели на базе передового крестьянско-фермерского хозяйства братьев Рината и Армана Исмаковых. К(Ф)Х демонстрирует высокую степень готовности к полевым работам не только технологическую, но и кадровую. Именно здесь традиции хлеборобов ощущаются особенно сильно.

Сегодня Арман Исмаков работает в поле плечом к плечу со своим сыном. Это яркий пример живой связи поколений, когда опыт старших передается младшим вместе с глубоким уважением к сельскому труду.

По соседству трудится еще одна семья механизаторов — отец и сын. Молодой человек успешно совмещает работу в поле с учебой: он является студентом Пугачевского гидромелиоративного техникума имени В.И. Чапаева. Юноша учится по профильному направлению и во время жатвы сразу применяет полученные знания на практике. Как отмечают в хозяйстве, такое сочетание теории и реальной работы — прямой путь к закреплению молодых специалистов на селе. Этот подход напрямую решает задачи федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в состав национального проекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Масштабы нынешней уборочной кампании впечатляют. По прогнозам регионального минсельхоза, всего в страде-2026 по области будет задействовано 21 000 человек, из них 13 500 — профессиональные механизаторы. Благодаря их самоотверженному труду и преемственности семейных династий регион уверенно идет к выполнению планов по сбору зерна.