Панков: Рабочая группа по завершению строительства долгостроев возобновляет работу

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал о предстоящем заседании рабочей группы по завершению строительства домов.

«Ранее обращался к губернатору области Роману Бусаргину. Обсуждали проблему недостроенных домов в Заводском районе. Встречался с пайщиками кооперативов и получал от них обращения.

Поэтому рабочая группа по завершению строительства домов, где затянулись сроки сдачи, возобновляет свою работу. Первое заседание состоится уже на этой неделе. Вместе будем отстаивать интересы граждан», - подчеркнул Николай Панков.