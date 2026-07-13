Саратовская школьница перевела мошенникам 32,5 тысячи рублей

В Ленинском районе Саратова школьница стала жертвой мошенников, пытаясь одолжить деньги знакомому. 12 июля 16-летней девочке пришло сообщение от якобы знакомого с просьбой перевести деньги на спортивный инвентарь. Школьница перечислила 32,5 тысячи рублей через мобильный банк, после чего выяснилось, что страница друга была взломана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полиция напоминает: при получении подобных сообщений важно связаться с отправителем лично и убедиться в подлинности просьбы. Взлом страниц в мессенджерах и соцсетях — один из самых распространённых способов обмана.