В Саратовской области обсудят продление лимитов на продажу бензина

13 июля губернатор Роман Бусаргин заявил, что ситуация с топливом в Саратовской области остается непростой, но контролируемой. Приоритетная задача — обеспечить ресурсом экстренные, аварийные и коммунальные службы, а также сельхозтоваропроизводителей.

«Никаких перебоев здесь быть не может. Прямую ответственность за это несут все руководители профильных блоков. Также на особом контроле наличие необходимого топлива у сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнул губернатор.

Вечером состоится заседание оперативного штаба, где обсудят продление ранее установленных лимитов отпуска бензина. Решение будет принято с учётом текущей ситуации.