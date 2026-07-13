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НовостиОбщество13 июля 2026 10:48

В Саратовской области обсудят продление лимитов на продажу бензина

В Саратовской области могут продлить лимиты на бензин
Источник:kp.ru

13 июля губернатор Роман Бусаргин заявил, что ситуация с топливом в Саратовской области остается непростой, но контролируемой. Приоритетная задача — обеспечить ресурсом экстренные, аварийные и коммунальные службы, а также сельхозтоваропроизводителей.

«Никаких перебоев здесь быть не может. Прямую ответственность за это несут все руководители профильных блоков. Также на особом контроле наличие необходимого топлива у сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнул губернатор.

Вечером состоится заседание оперативного штаба, где обсудят продление ранее установленных лимитов отпуска бензина. Решение будет принято с учётом текущей ситуации.