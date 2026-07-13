Саратовские атлеты завоевали золото и серебро на первенстве России

Фото: Министерства спорта Саратовской области

Саратовские легкоатлеты успешно выступили на первенстве России, которое в эти дни проходит в Смоленске. Сильнейшие молодые спортсмены со всей страны собрались, чтобы побороться за медали и установить новые рекорды. Наши атлеты показали достойные результаты, завоевав золото и серебро в своих возрастных категориях.

Анастасия Кукушкина стала первой в прыжках в длину среди спортсменок до 23 лет с впечатляющим результатом — 6 метров 35 сантиметров. Егор Тихонов занял второе место в беге на 400 метров среди юношей до 18 лет, показав время 51,40 секунды. Обе медали — результат упорных тренировок и высокого профессионализма.

Министерство спорта Саратовской области поздравило спортсменов и их наставников: «Поздравляем спортсменов и тренеров-преподавателей Светлану Кукушкину и Андрея Куверина».