В Заводском районе прошло заседание Женского клуба «Гармония»

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Проведение заседания Женского клуба "Гармония" партийного проекта "Женское движение Единой России" — отличная площадка для взаимоподдержки и развития. Как правило, встречи такого формата строятся на обсуждении наболевших жизненных проблем и поиске совместных решений.

"Женский клуб создан для развития трудового потенциала женщин, для решения проблем с жизненными ситуациями. В теплой и дружеской обстановке из числа собравшихся выбрали председателя и актив клуба, определили график встреч, составили примерный план работы.

Тематические секции Женского клуба "Гармония", на площадке первичного отделения "Пролетарское" будут посвящены вопросам предпринимательства и лидерства, здоровья, моды, психологии и семейного благополучия. Участницы уже обсудили истории профессионального успеха, возможности для реализации и образования, поиск ресурсов для новых достижений, а также способы самовыражения", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России", секретарь первичного отделения "Пролетарское" Светлана Зарьянцева.