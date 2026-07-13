Волонтёры из Аткарского района отправили гуманитарный груз бойцам СВО

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Волонтерские группы партийного проекта "Женское движение Единой России" из сельского Дома культуры "Даниловский" села Даниловка, села Прокудино, села Языковка, села Песчанка и села Петрово, поселка Сазоново и г.Аткарска отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО.

"Было отправлено 20 маскировочных сетей, 50 штук футболок, 50 штук нижнего белья,10 кг пряников и печенья,10 кг конфет, 30 кг каши быстрого приготовления, наборы травяного чая и "Завтрак бойца", сухой душ, бутилированная вода и ещё много полезных и нужных вещей.

Волонтеры главная поддержка и опора наших воинов, спасибо им за неравнодушие и активную жизненную позицию. Сейчас важно поддерживать наших ребят, эта помощь является важной составляющей на пути к Победе. Враг будет разбит, Победа будет за нами", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".