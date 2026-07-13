В Саратове 4-летняя девочка выпала из окна второго этажа на улице Мира

В Саратове 12 июля 2026 года 4-летняя девочка выпала из окна второго этажа на улице Мира. Ребёнок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Следователи СК проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств.

Следственная практика показывает, что такие случаи происходят чаще всего в тёплое время года. Дети забираются на подоконник с помощью мебели и, опираясь на москитную сетку, падают вместе с ней. Сетка не выдерживает веса ребёнка и создаёт ложное ощущение безопасности. Причины — потеря контроля взрослыми, забытые открытые окна, неправильная расстановка мебели.

СК призывает родителей: не оставляйте детей без присмотра, не приучайте их к играм на подоконнике, закрывайте окна. «Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим – здоровьем и жизнью ваших детей», — напоминают в ведомстве.