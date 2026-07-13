Роман Бусаргин создал рабочую группу по проблемным долгостроям в Саратове

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о поступлении вопросов от жителей, приобретших квартиры в нескольких строящихся домах: ЖСК «Подворье», «Подворье +», «Нескучный», «Динамовский» и «Строитель». Граждане жалуются на постоянные переносы сроков. Готовность объектов составляет от 60% до 95%.

В связи с обращениями принято решение создать рабочую группу по завершению строительства этих домов. В неё войдут представители правоохранительных и надзорных органов. О датах встреч с собственниками дополнительно сообщит министерство строительства и ЖКХ.

Жители также могут обратиться на горячую линию комитета Государственного строительного надзора по телефону: 74-44-26.