В Саратове полиция изъяла килограмм прегабалина под видом БАДа

В Волжском районе Саратова полицейские задержали 33-летнего мужчину с килограммом прегабалина, замаскированного под биодобавку. При появлении оперативников он выбросил коробку. Внутри оказался свёрток с надписью «Янтарная кислота». Экспертиза показала: это сильнодействующее вещество, запрещённое к свободному обороту.

Мужчина забрал посылку из курьерской службы незадолго до задержания. В его квартире нашли весы, капсулятор и упаковочные материалы. По предварительным данным, вещество готовилось к сбыту. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

Подозреваемый арестован. Устанавливаются его сообщники и каналы поставки. Прегабалин под видом БАДа — ещё один пример того, как наркотрафик маскируется под легальную продукцию.