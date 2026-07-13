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НовостиОбщество13 июля 2026 10:20

В Саратове полиция изъяла килограмм прегабалина под видом БАДа

Мужчина забрал посылку с «Янтарной кислотой» и попал под статью
Источник:kp.ru

В Волжском районе Саратова полицейские задержали 33-летнего мужчину с килограммом прегабалина, замаскированного под биодобавку. При появлении оперативников он выбросил коробку. Внутри оказался свёрток с надписью «Янтарная кислота». Экспертиза показала: это сильнодействующее вещество, запрещённое к свободному обороту.

Мужчина забрал посылку из курьерской службы незадолго до задержания. В его квартире нашли весы, капсулятор и упаковочные материалы. По предварительным данным, вещество готовилось к сбыту. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

Подозреваемый арестован. Устанавливаются его сообщники и каналы поставки. Прегабалин под видом БАДа — ещё один пример того, как наркотрафик маскируется под легальную продукцию.