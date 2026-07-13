Сотрудник фирмы подозревается в мошенничестве на 104 тыс. рублей

В Заводском районе Саратова в территориальный отдел полиции обратился представитель промышленной организации. Он сообщил, что один из сотрудников после возвращения из командировки в Хабаровский край предоставил в бухгалтерию отчетные документы с существенно завышенными затратами на аренду жилья. В ходе проверки полицейские установили факт мошеннических действий со стороны 57-летнего работника фирмы.

Выяснилось, что мужчина умышленно завысил расходы, чтобы получить дополнительную компенсацию. Своими неправомерными действиями он причинил финансовый ущерб предприятию на сумму около 104 тысяч рублей. В отношении подозреваемого собраны доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.