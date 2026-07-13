13,5 тысяч саратовских семей уже получили новую выплату от Социального фонда

Отделение Социального фонда России по Саратовской области в первый месяц работы перечислило семейную выплату работающим родителям. Средний размер составил 25,4 тысячи рублей. Выплату получили 13,5 тысяч семей. Право на неё имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), при условии наличия официального дохода родителей в 2025 году, гражданства РФ и отсутствия задолженности по алиментам. Доход на человека не должен превышать 22 344 рубля в месяц.

Оба работающих родителя могут получить выплату, подав заявление на каждого. Подать заявление можно до 1 октября через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Вся необходимая информация и формы доступны на официальных ресурсах. Если остались вопросы или нужна помощь с записью на приём, звоните в контакт-центр СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).