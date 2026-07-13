В Лысогорском районе открылась новая экотропа «Луговая»

В Лысогорском районе Саратовской области открылась новая экотропа «Луговая». Теперь у любителей природы стало на один оборудованный маршрут больше. Вместе с уже полюбившейся «Лесной» тропой новинка превращает урочище «Лысая гора» в настоящий центр научно-популярного туризма.

На маршруте установлены информационные стенды с картами и энциклопедией местной природы — редкие растения, птицы и животные, которые можно встретить на пути. В конце тропы, у родника «Студеный», оборудованы места для отдыха и санитарные зоны. Все материалы закуплены при поддержке Фонда президентских грантов, а помощь в установке объектов оказали Лысогорский Лесхоз и лесничество.

Организаторы приглашают на прогулки юных и взрослых любителей природы. Новая экотропа станет отличным местом для семейного отдыха и знакомства с уникальной природой Лысогорского района.