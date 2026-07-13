В Энгельсском музее началась реконструкция в рамках нацпроекта «Семья»

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В Энгельсском краеведческом музее начался новый этап реконструкции. Завершён демонтаж действующих экспозиций, экспонаты перемещены в специально подготовленные помещения для бережного хранения. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Все стенды и витрины были аккуратно разобраны, чтобы обеспечить сохранность коллекций и минимизировать риски повреждений.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что реализация нацпроекта приносит позитивные результаты в сфере сохранения культурного наследия. Реконструкция позволит создать комфортные и безопасные условия для хранения коллекций и сформировать современные музейные пространства, доступные для семейного посещения.

После завершения строительной части перед сотрудниками встанет задача восстановить экспозиции и оформить новые выставочные пространства. Обновлённые залы откроются для посетителей в современном виде.