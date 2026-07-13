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В Саратове прошли выпускные вечера в ведущих вузах города. В торжественных церемониях вручения дипломов в СГТУ имени Гагарина и Поволжском институте управления имени Столыпина принял участие замглавы комитета молодежной политики Петр Наливайко. Он поздравил выпускников, которые отличились в учебе, науке, спорте и общественной деятельности.

«Годы студенчества — это время формирования характера, поиска единомышленников и первых серьезных побед. Вы доказали, что умеете ставить амбициозные цели и достигать их. Сегодня перед вами открыты все двери. Для региона крайне важно, чтобы вы строили свой профессиональный путь здесь, применяя знания на благо родного города», — отметил Наливайко.

Вручение дипломов стало кульминацией учебного года. Выпускники получили напутствия и пожелания успехов.