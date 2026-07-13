Более 14,5 тысячи жителей региона приняли участие в ярмарке трудоустройства

В Саратовской области подвели итоги регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — главного карьерного события года. Участниками масштабного мероприятия стали более 14,5 тысячи жителей региона. Свои вакансии представили порядка 500 работодателей из самых разных отраслей: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, образования и здравоохранения. Все предложения предполагали только официальное трудоустройство.

Особое внимание в этом году уделили молодёжи. Для школьников, студентов и выпускников высшие и профессиональные образовательные организации региона организовали профориентационные площадки, мастер-классы и деловые игры. Участники познакомились с востребованными профессиями, получили рекомендации по построению карьерной траектории и смогли напрямую пообщаться с представителями ведущих предприятий, узнав о требованиях к соискателям и социальных гарантиях.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов отметил, что кадровые центры «Работа России» проводят ярмарки вакансий на постоянной основе. На особом контроле — помощь в поиске работы участникам специальной военной операции. Выстроено взаимодействие с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», который стал объединяющей площадкой для проведения ярмарок специально для ветеранов СВО. Министр также подчеркнул, что специалисты региональной службы занятости, которая 15 июля отмечает 35-летие со дня основания, помогают всем, кто нуждается в поддержке при поиске работы, а портал «Работа России» служит цифровой платформой для оперативного взаимодействия.