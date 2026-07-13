Музей Федина приглашает саратовцев на акцию «Веди родителей в музей»

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Музей Федина в Саратове присоединился к всероссийской акции «Веди родителей в музей». Она проходит с 1 июля по 15 августа для владельцев Пушкинской карты (14–22 года). При покупке билета по карте посетитель получает скидку 10% на билеты для своих родителей.

В музее можно посетить выставки: «Встреча с прошлым» о детстве Константина Федина и старом Саратове, «Города и годы» о литературном процессе XX века, «Пятое время года» — живопись Виктора Чудина, а также детскую выставку «Хочу в тимуровцы!» по книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Подробнее о выставках можно узнать по ссылке.