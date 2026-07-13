Роман Бусаргин: ситуация с топливом остаётся под контролем

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что ситуация с топливом в Саратовской области остаётся непростой, но контролируемой. Приоритетная задача — обеспечение ресурсом в первую очередь всех экстренных, аварийных и коммунальных служб. Никаких перебоев здесь быть не может. Прямую ответственность за это несут все руководители профильных блоков. Также на особом контроле — наличие необходимого топлива у сельхозтоваропроизводителей.

Сегодня вечером состоится очередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрят вопрос о продлении ранее установленных лимитов отпуска бензина. Это позволит скорректировать планы и избежать дефицита в условиях сохраняющейся напряжённости. Работа по стабилизации топливного рынка продолжается.

Власти держат ситуацию на постоянном контроле и готовы оперативно принимать решения для обеспечения бесперебойной работы всех секторов.