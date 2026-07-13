Дворец культуры «Россия» провёл концерт для героев СВО в госпитале

Артисты Дворца культуры «Россия» посетили саратовский госпиталь, где участники боевых действий проходят курс восстановления после ранений. Вместо официальных речей был выбран формат камерного, тёплого концерта. Прозвучали популярные композиции о лете, море, любви и нежности — произведения, создающие атмосферу спокойствия и способствующие эмоциональному восстановлению.

Перед пациентами выступили солисты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Вероника Блинова, Марина Павлюк, Павел Иванов, Александр Головин, а также солистка вокального ансамбля «Ретро» Мария Воронова. Музыкальная сессия была организована как часть комплексной реабилитации, поскольку музыка укрепляет психоэмоциональное состояние не менее эффективно, чем традиционные средства.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что подобные встречи — часть системной работы по социальной поддержке участников боевых действий и их семей. Дворец культуры «Россия» планирует продолжать такие акции в сотрудничестве с медицинскими и ветеранскими организациями региона.