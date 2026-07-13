Руководители национально-культурных объединений посетили Парк Гагарина

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Руководители национально-культурных объединений Саратовской области вместе с семьями посетили Парк покровителей космоса имени Гагарина. Поездка, организованная министерством внутренней политики в рамках Года единства народов России, позволила гостям узнать о саратовских страницах биографии первого космонавта. Особый интерес вызвал автобус ЛАЗ-695Б, на котором Гагарин добирался до стартовой площадки Байконура 12 апреля 1961 года.

«Парк покорителей космоса — это символ единства нашей страны. Космос покорялся общими усилиями людей разных национальностей», — поделились участники. Организаторы отметили, что такие выездные мероприятия способствуют гармонизации межнациональных отношений и станут доброй традицией.

Экскурсия сочетает культурный отдых с патриотическим и просветительским аспектами.