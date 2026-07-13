Мария Усова держит на контроле ремонт соцучреждений в округе

Реализация региональных проектов в районах области позволяет приводить в порядок учреждения социальной сферы, в том числе в опорных населённых пунктах. Депутатам областной Думы поставлена задача следить за ходом работ на всех этапах — от заключения контракта до приёмки объектов. Об этом в своём канале сообщила депутат облдумы, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

Она держит на контроле ремонт во всех соцучреждениях своего избирательного округа, попавших в регпроекты. Среди них — Дома культуры в сёлах Красное Знамя, Хопёрское, Новоивановка, Большой Карай, Репьевка, Благовещенка, Рязанка, районные больницы в Балашове и Турках, школы в Балашове, Ртищево, Романовке и селе Благовещенка, а также детские сады, включая «Ласточку», «Сказку», «Солнышко» и «Звёздочку».

На совещании в региональном отделении партии коллеги по фракции обратили внимание на необходимость оперативно реагировать на трудности и выявлять недобросовестных подрядчиков. Все работы в образовательных учреждениях должны завершиться в течение месяца, чтобы школы были приведены в порядок, и дети пришли 1 сентября в обновлённые, чистые и комфортные помещения.