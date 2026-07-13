Саратовская область участвует в 150-летии Союза театральных деятелей

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Саратовская область активно участвует в юбилейной программе, посвящённой 150-летию Союза театральных деятелей России. В рамках празднования на региональных сценах пройдут спектакли, творческие встречи, выставки и просветительские проекты, а также специальные мероприятия для молодых театральных специалистов. Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула: театр — важнейшая часть культуры, а председатель СТД РФ Владимир Машков отметил, что юбилей объединит профессиональное сообщество и привлечёт новую аудиторию.

Саратовское отделение ВТО создано в 1938 году и в 2026 году отмечает своё 88-летие. Первым председателем был народный артист РСФСР Иван Слонов, отделение возглавляли Юрий Киселёв, Валентина Ермакова, Юрий Кочнев и Римма Белякова. С 2021 года его возглавляет директор театра кукол «Теремок» Александр Удалов. Сегодня в составе отделения — 363 человека, это одно из крупнейших региональных подразделений. За последние пять лет на социальные нужды и стипендии направлено 11,4 млн рублей.

Регион участвует в общероссийских проектах, включая «Театральный поезд». Мероприятия подчеркнут вклад саратовских театров и мастеров сцены в культурную жизнь страны и станут частью общенационального празднования юбилея театрального сообщества, — отметила Наталия Щелканова.