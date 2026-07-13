Семья из Татищевского района отправится на Всероссийский этап «Семейной зарницы»

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В Саратове прошёл региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница». Это масштабное командное состязание, в котором семья выступает как единая команда. Участники смогли проявить ловкость, скорость, находчивость и командный дух, соревнуясь в следующих дисциплинах: первая помощь и эвакуация раненого, огневая подготовка, неполная сборка-разборка автомата и снаряжение магазина, выживание в полевых условиях, преодоление препятствий, перенос оборудования, метание гранаты, военно-тактическая игра на местности.

«Семейная зарница» стала для участников не просто игрой, а символом преемственности поколений, воспитывающим ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.

«Семья – это основа государства, и участники своим примером показывают, какой должна быть настоящая и крепкая семья, каким должно быть государство. В основе у нас должны лежать любовь, смелость, патриотизм – эти направления важны. Мы растим новое поколение, которое в будущем будет настоящими гражданами Российской Федерации», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов.

В общекомандном зачёте победителями стали:

1 место — Семья Клоповых из Татищевского района;

2 место — Семья Толмачёвых из Новобурасского района;

3 место — Семья Медведевых из Саратова.

Семья победителей уже в сентябре отправится на Всероссийский этап.