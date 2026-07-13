Военкомат ведет набор добровольцев в отряд «БАРС-САРАТОВ»

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В Саратовской области ведется комплектование добровольческого отряда «БАРС-САРАТОВ». Добровольцам отряда предстоит охрана промышленных объектов региона от атак БПЛА. Выполнение задач исключительно на территории Саратовской области.

Гарантируются высокое денежное содержание, возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.

За добровольцами отряда сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Им предоставляются продовольствие, обмундирование и возможность пройти профессиональную переподготовку на полигоне.

Ежемесячно выплачивается не менее 120 тыс. рублей.

Добровольцам отряда полагается:

от Министерства обороны РФ - ежемесячное денежное довольствие как за пребывание в резерве (до 6,2 тыс. руб.), так и за участие в сборах (до 57 тыс. руб.);

от предприятий - ежемесячное денежное довольствие за участие в сборах (до 100 тыс. руб.).

Требования к кандидатам: мужчины (предельный возраст от 52 до 62 лет - в зависимости от воинского звания), гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.

Отбор кандидатов ведут военные комиссариаты.

Узнать подробности можно в военном комиссариате Саратовской области по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, д.12; телефон: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.

Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельского районов: г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 34; телефон: 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52.

Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов: г.Балаково, ул. Коммунистическая, д. 93; телефон: 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12.