Студент из Энгельса стал лучшим инженером-технологом в финале чемпионата «Профессионалы»

Фото: Минобразования Саратовской области

На базе Московского колледжа архитектуры и градостроительства прошёл финал чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Инженер-технолог машиностроения». Это одно из ключевых соревнований для студентов системы среднего профессионального образования, где участники со всей страны демонстрируют навыки в создании производственных процессов и обработке материалов.

Саратовскую область на финале представил студент второго курса Энгельсского промышленно-экономического колледжа Никита Дрындин. Под руководством эксперта-наставника, заместителя директора по учебной работе Елены Криворотовой, он готовился к соревнованиям несколько месяцев. В течение конкурсных дней участники демонстрировали навыки и знания в области машиностроения, решая сложные технологические задачи. Никита уверенно прошёл все этапы и занял первое место среди 23 участников из разных регионов.

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.