Руководители национально-культурных объединений посетили Парк покорителей космоса

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Руководители национально-культурных объединений региона вместе с семьями посетили Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина. Поездка состоялась по инициативе министерства внутренней региональной и муниципальной политики в рамках Года единства народов России.

Для гостей Парка провели экскурсию, в рамках которой рассказали о саратовских страницах биографии первого космонавта в мире: именно здесь он учился летать, и именно сюда вернулся после триумфального полёта. Особый интерес у посетителей вызвал уникальный экспонат комплекса — автобус ЛАЗ-695Б, на котором Юрий Гагарин добирался до стартовой площадки космодрома Байконур перед своим историческим стартом 12 апреля 1961 года. Участники смогли воочию увидеть легендарную машину и прикоснуться к живой истории космонавтики.

«Парк покорителей космоса — это символ единства нашей страны. Космос покорялся общими усилиями людей разных национальностей. Наша сила — в общих корнях и уважении друг к другу», — поделились впечатлениями участники экскурсии.

Организаторы подчеркнули, что подобные выездные мероприятия, сочетающие культурный отдых с патриотической и просветительской составляющей, способствуют гармонизации межнациональных отношений и станут доброй традицией в Год единства народов России.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области