Открыта регистрация на бизнес-форум РОСТКИ

Фото: МинИнформ 64 Z

Открыта регистрация участников на ежегодный бизнес-форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Международный Форум пройдет с 16 по 19 августа 2026 г. в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и объединит представителей бизнеса, культуры, образования и государственных структур двух стран.

Цель бизнес-форума – укрепление торгово-экономических, научнотехнических, социальных и культурных связей регионов Российской Федерации и административных подразделений Китайской Народной Республики.

Журналисты и блогеры, желающие принять участие в освещении мероприятий бизнес-форума, могут ознакомиться с подробными условиями и правилами аккредитации, а также подать заявку в разделе «Пресс-центр» на официальном сайте форума. Выдача аккредитационных беджей будет осуществляться в Казани при условии подтверждения аккредитации в личном кабинете. На период проведения бизнес-форума будет открыт пресс-центр с зонами для работы и отдыха.

Непосредственно в дни мероприятий будут организованы пресс-подходы к участникам деловой программы форума и предусмотрена возможность проведения индивидуальных интервью. В программе Форума запланированы деловые сессии по ключевым направлениям, охватывающим экономику, финансы, взаимодействие деловых объединений, межгосударственный диалог, промышленность, образование, транспорт, туризм, культуру.

Помимо деловой части, гостей ожидает насыщенная культурная и спортивная программы. Особое место в программе занимает международная выставка RussiaChina Expo — масштабная экспозиция, посвященная актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР.

Официальный сайт форума РОСТКИ: https://russiachinaforum.com/

По информации организаторов