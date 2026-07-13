Свыше десяти тысяч абитуриентов выбрали Вавиловский университет для поступления

Фото: Вавиловский университет

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С 20 июня 2026 года в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова стартовала приемная кампания - 2026.

По данным приемной комиссии вуза за три недели работы подали заявления лично и онлайн свыше 10000 абитуриентов.

Фото: Вавиловский университет

- Электроэнергетика и электротехника.

- Теплоэнергетика и теплотехника.

- Агроинженерия.

- Экономика

- Строительство

- Биотехнология

Студенты вуза получают знания и навыки в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования систем для агропромышленного комплекса. Университет предоставляет своим студентам возможность наряду с профильным образованием получить второй диплом IT-специалиста.

Неоспоримым преимуществом при поступлении в Вавиловский университет является созданный на его базе военный учебный центр. Пройти обучение можно по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. Военный учебный центр на базе вуза создан и открыт при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу:

г. Саратов, просп. им. П. Столыпина, 4, стр. 3, (вход с ул. Б Казачья), а также через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн».

Есть возможность задать вопросы по телефону: 8 (8452) 26-50-78, 677-667 или на адрес электронной почты: pk@vavilovsar.ru

Подробнее о поступлении: https://www.vavilovsar.ru/priemnaya-komissiya

Реклама. Вавиловский университет. ИНН 6455024197